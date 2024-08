13enne muore in piscina nel Salernitano indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 29 agosto 2024) AGI - Un ragazzino di13 anni è morto, questa mattina, mentre si trovava in unaa Padula, nel. L'adolescente si trovava nelladi un agriturismo di contrada Pantagnone a Padula, in provincia di Salerno. Idella compagnia di Sala Consilina, diretti sul posto dalla Procura di Lagonegro, stanno svolgendo indagini per accertare le cause del decesso. Non si esclude che, quando è avvenuta la tragedia, il ragazzino di 13 anni di Montesano sulla Marcellana si trovasse in vasca. È l'ipotesi più accreditato da parte degli inquirenti della Procura della Repubblica di Lagonegro, che ha avviato un'inchiesta, delegando le indagini ai. Al momento, infatti, non è chiaro se sia annegato o se abbia avuto un malore.