Traffico Roma del 28-08-2024 ore 09 | 00

(Di mercoledì 28 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in zona Borghesiana scusa per allagamenti via San Lorenzo Bellizzi tra via Roccaforte del Greco il Sotto via della metro C graniti chiusa anche via Di Prataporci in prossimità di via Tor forame In entrambe le direzioni sempre per allagamenti modifiche alla circolazione nell’area del Circo Massimo a partire da oggi Per lo svolgimento della quattordicesima tappa della manifestazione sportiva Longines Global Champions Tour 2020 4 per consentire la sosta dei mezzi sarà chiusa alla carreggiata laterale di viale delle Terme di Caracalla tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla da oggi mercoledì 28 agosto a domenica primo settembre deviazioni per diverse linee bus di zona proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di ...