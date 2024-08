Torna la Marzocchina Un viaggio tra i borghi e le strade bianche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) E’ giunta alla dodicesima edizione la "", la ciclostorica del Valdarno Superiore, in programma il 7 e 8 settembre prossimi con partenza da piazza Cavour a San Giovanni. La manifestazione è organizzata dal Valdarno bike road Ets, dalla Pro loco di San Giovanni e dalla Confcommercio ed è patrocinata dai comuni di San Giovanni, Cavriglia, Figline Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Braccialini e Loro Ciuffenna. C’è anche il contributo della Regione Toscana. Non a caso ieri Laè stata presentata in Palazzo Strozzi Sacrati. Due percorsi da 39 km e da 62 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraversoe paesaggi incantati.