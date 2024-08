Scarperia si rinnova la tradizione secolare del Palio del Diotto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)E SAN PIERO – Tutto pronto per ildeldi: la tradizionale rievocazione è stata presentata a palazzo del Pegaso. A 718 anni dalla fondazione della cittadina, torna ogni anno l’8 settembre e vede gareggiare i rioni del paese per l’assegnazione del, che vuole ricordare l’investitura del Vicario. I 4 rioni finalisti omaggeranno il vicario entrante, accompagnato dai cortei storici die di Firenze, misurandosi su 5 giochi di gagliardia: il lancio dei coltelli, anche detti ferri taglienti, oggi prodotti di alto artigianato; la corsa sui mattoni; il tiro alla fune; la corsa nelle bigonce; il palo della cuccagna. Questo, per, è l’evento più importante dell’anno e vede coinvolti tra giocatori e figuranti circa 300 persone di tutte le età, creando un grande senso di comunità.