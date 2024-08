San Pierino | bivacchi e caos bicicletta lanciata contro un’auto Preoccupati i residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lucca, 28 agosto 2024 – A distanza di un giorno, in piazza Sanc’è ancora una maglietta stracciata in terra, è uno degli indumenti indossati da uno dei due protagonisti della rissa che nel tardo pomeriggio di lunedì ha provocato l’intervento dei Carabinieri e dell’ambulanza. A rimanere sul selciato, in una pozza di sangue, uno dei tanti avventori della mensa della Caritas, aperta da anni nei locali della parrocchia, che si è prima affrontato verbalmente e poi fisicamente con un altro frequentatore della mensa. Una scena di violenza pura, con cazzotti, sangue e persino il lancio di unache è finita sulla parte posteriore diparcheggiata nella piazza, danneggiandola.