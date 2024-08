Prova del fuoco per S Andrea Veneri l’edizione ai raggi X

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prime prove contro il Buratto e già tanti aspetti tecnici che emergono. A metterli in risalto è Luca, ex giostratore di Porta del Foro e Porta Santo Spirito, vincitore di 9 lance d’oro., il cambio di cavalli a Porta Sant’è una tattica giusta? "A me piace molto e mi piacciono anche le motivazioni che l’allenatore e il capitano hanno portato. Nelle ultime edizioni i risultati non ci sono stati e scozzare i cavalli può essere un modo per dare mordente ai giostratori e metterli nelle giuste condizioni per tirare". Che effetto ha su un giostratore il cambio di cavallo? "Sicuramente ti fa stare con le antenne ben dritte". A Cicerchia cosa è successo? I cinque tardano ad arrivare per il cavallo o per altro? "A mio avviso Olympia è nel podio dei migliori cavalli da Giostra, insieme a Doc e Biancaneve.