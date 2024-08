Orsi | Presto grandi soddisfazioni per il Napoli sicuro che Conte riuscirà a portarlo in Champions League

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024): “Ilha trovato una vittoria contro il Bologna che ha scacciato via un po’ di tensioni, dopo la brutta sconfitta di Verona” In una lunga intervista rilasciata alla testata News.Superscommesse.it, Fernandoha trattato diversi temi, tra cui le prime due giornate di Serie A e il rendimento delle sue protagoniste. In questo particolare estratto, l’ex portiere si esprime suldie sulle potenzialità della squadra azzurra.di: quali sono le impressioni di? “Ilha trovato una vittoria contro il Bologna che ha scacciato via un po’ di tensioni, dopo la brutta sconfitta di Verona. Con l’arrivo diera inevitabile aspettarsi di non vedere subito una squadra tonica ma le sue squadre sono sempre state così: partono piano all’inizio ma, poi, aumentano il ritmo sempre di più.