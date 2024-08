Legge di Bilancio Fassina | Il governo farà il gioco delle tre carte In questo contesto pericoloso trasferire nove materie alle Regioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Ledifare un bagno di realismo” per ilMeloni. Così, nel corso di un’intervista de ilFattoQuotidiano.it, commenta Stefano, economista ed ex viceministro dell’Economia eFinanze: “Ililtre: per cui ti confermo lo sgravio Irpef, però ti taglio le detrazioni fiscali e alla fine sarà una partita di giro. Inquadro puntare acosì rilevanti, con le relative risorse,che ne hanno fatto richiesta – nell’ambito dell’autonomia differenziata – mi sembra”, conclude. L'articolodi: “Ililtre. In” proviene da Il Fatto Quotidiano.