La storia mai raccontata di Jesse Lingard

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-28 11:46:28 Il web non parla d’altro: Una stella in ascesa, poi la caduta Come passa una stella del calcio da gloria A disperazione? Ladiè unadi alti e bassi sconvolgenti, dal segnare gol cruciali per Manchester United a combattere demoni interiori che lo hanno quasi portato ad abbandonare lo sport che ama. Un tempo acclamato come uno dei talenti più brillanti del calcio inglese, la carriera diha preso una piega oscura che pochi si aspettavano. Il peso delle aspettative L’ascesa dial Manchester United è stata niente meno che meteorico. Ha dato il massimo in partite ad alto rischio, è diventato il beniamino dei tifosi e sembrava destinato alla grandezza. Ma sotto la superficie, le pressioni di giocare in uno dei più grandi club del mondo hanno iniziato a farsi sentire.