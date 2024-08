Grandinata record in Toscana | chicchi di grandi come sassi danni ingenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una violentaha colpito diverse zone della, causandoin vari comuni, tra cui Castiglioncello, il territorio pisano, e lucchese. Idine, alcunipalline da ping pong, hanno provocato gravialle auto, alle abitazioni e alle attrezzature esterne. Residenti raccontano di un evento che si è abbattuto all’improvviso, lasciando poco tempo per prendere precauzioni. “Non potevi andare a salvare la macchina, laè arrivata in un attimo e a terra in pochissimo tempo c’era uno strato di ghiaccio”, raccontano i residenti. “Tutto ciò che era fuori, ombrelloni, sedie, tende. Tutto distrutto, tutto da buttare”. Auto ammaccate, vetri distrutti, tetti e grondaie forate sono solo alcuni deiriportati.