Calciomercato Empoli è fatta per De Sciglio | cifre e dettagli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Gli ultimi giorni delestivo portano in dote un colpo importante per l’. La società toscana ha raggiunto l’accordo con la Juventus per l’acquisto di Mattia De. Operazione decisamente favorevole quella degli azzurri che sfruttano la scadenza del contratto 2025 del terzino e la volontà della Juventus di eliminare un esubero. Desi trasferisce all’gratuitamente con la Juventus che pagherà una parte del suo ingaggio e fornirà un incentivo all’esodo al calciatore. L’ottiene un calciatore di esperienza utilissimo per la corsa salvezza adecisamente contenute. L'articolo, èper DeCalcioWeb.