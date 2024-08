Vaiolo delle scimmie | scoperto il fattore che aumenta il rischio

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 27 agosto 2024) Un recente studio italiano ha identificato la carica virale nelle vie respiratorie superiori come possibile predittore della gravità del virus Mpox, noto anche come. Secondo i ricercatori, una carica virale elevata nella prima settimana di infezione potrebbe indicare unmaggiore di sviluppare forme gravi della malattia. Lo studio, condotto da un gruppo di esperti italiani, ha analizzato diversi fattori per aiutare i medici a prevedere l’evoluzione della malattia e prendere decisioni tempestive sulla gestione dei pazienti, in particolare nelle fasi iniziali dell’infezione. Lo studio, pubblicato su ‘eBioMedicine’, è stato condotto dal gruppo Mpox-Icona, che coinvolge esperti di numerosi centri di ricerca e università in Italia, tra cui l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, l’ospedale Sacco di Milano e il Policlinico San Martino di Genova.