US Open 2024 Matteo Arnaldi perde posizioni nel ranking ATP nonostante la vittoria

(Di martedì 27 agosto 2024)è approdato al secondo turno del tabellone principale degli USdi tennis: l’italiano ha incamerato già 50 punti nel corso della manifestazione statunitense, marà lunedì 9 settembre i 180 guadagnati per gli ottavi dello scorso anno., che ieri nella classifica ufficiale era 30° a quota 1470, infatti, con laal primo turno si è portato a quota 1340 punti, al 32° posto virtuale, con una perdita al momento di 130 lunghezze, mentre un successo al secondo turno varrebbe quota 1390, per il 31° posto virtuale. Con il passaggio al quarto turno, invece, il tennista italiano salirebbe a quota 1490, tornando al 30° posto virtuale, ma guadagnando 20 punti in più rispetto al 2023, grazie al nuovo sistema di attribuzione in vigore da questa stagione. Col passaggio ai quarti, invece,salirebbe a quota 1690, al 25° posto virtuale.