Ritrovato a Roma il cadavere di un uomo con la testa appoggiata all’interno del frigorifero

(Di martedì 27 agosto 2024) Macabra scoperta quella fatta ieri mattina – lunedì 26 agosto – in un’abitazione del quartiere Fidene, a. Undi 65 anni, di origini tedesche, è stato trovato morto, nudo e con ladelnel suo appartamento di via Santa Colomba. Ad allertare i soccorsi è stato un amico del 65enne che non riusciva a mettersi in contatto con lui. L’è stato trovato nudo e con lain uno degli scaffali del. Sul posto, sono intervenute la polizia e la Scientifica. La dinamica esatta dei fatti non è stata ancora chiarita, secondo le prime ricostruzioni, la morte potrebbe essere avvenuta per cause naturali, probabilmente un malore. L'articoloildi uncon ladelproviene da Il Fatto Quotidiano.