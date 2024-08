Il pagamento dell’Assegno di Inclusione ad agosto 2024 | date e dettagli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 agosto 2024) L’Assegno di(ADI) rappresenta un’importante misura di sostegno economico per le famiglie italiane con difficoltà economiche. Questa misura, introdotta in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, continua ad essere erogata mensilmente dall’INPS, con l’obiettivo di aiutare le famiglie a coprire le spese essenziali. Ad, ildiseguirà le consuete modalità, ma con alcune novità che è importante conoscere per evitare inconvenienti. In questo articolo, analizziamo ledi accredito, le modalità die gli arretrati previsti per i beneficiari. Assegno, foto Ansa – VelvetMagLedidiper il mese disono state comunicate dall’INPS. I beneficiari potranno vedere l’accredito a partire dal 16, mentre una seconda ondata di pagamenti è prevista per il 27