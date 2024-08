Elisoccorso passo avanti Ecco l’hangar provvisorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) L’operazione di realizzazione delper l’umbro doveva essere già andata in porto in maniera definitiva, ma una serie di ritardi hanno fatto optare per la "soluzione B", che comunque da qui alla fine dell’anno garantirà il servizio. Ieri infatti, all’aeroporto civile di Foligno c’è stata la consegna delcampale per la rimessa dell’elicottero Nibbio, da parte dell’Aeronautica militare all’Azienda ospedaliera di Perugia, il cui direttore generale, Giuseppe De Filippis, ha consegnato le chiavi alla società Avincis Aviation, aggiudicataria del servizio diregionale. Sulla base di uno specifico accordo tecnico siglato tra ospedale e Aeronautica militare, la fruizione a titolo oneroso delsarà garantita fino al 31 dicembre 2024, tempo necessario per la costruzione di quello definitivo.