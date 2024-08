E’ morto Lamberto Casagrande | era il titolare del bar Cesare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Ristoratori in lutto, si è spento. Aveva 76 anni.del bar, lo storico locale di fronte al circolo Tennis Cremonini, che negli anni ’80 ha fatto la storia della spiaggia di velluto. Prima insieme alla madre, poi con la sorella Paola,ha passato gran parte della sua vita dietro il bancone: professionale, camicia bianca e pantalone nero, era sempre pronto a soddisfare le richieste dei clienti. Oltre ad essere uno snack bar, è stata anche una delle prime sale giochi della città. Poi tre anni fa, la decisione di cedere la gestione del locale a Paolo Frittelli, noto ristoratore che gestisce alcune pizzerie nello jesino. Il cuore diha cessato di battere nel tardo pomeriggio di domenica, in una camera dell’ospedale di Senigallia dove si trovava ricoverato. Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore.