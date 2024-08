Cesena Silvestri al passo d’addio Andrà in prestito al Trapani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Il campionato incombe – domani sera ilsarà di nuovo in campo, stavolta in casa, per incrociare i tacchetti con il Catanzaro – ma il mercato pure. Appena quattro i giorni al termine delle trattative con la sessione estiva che si chiuderà alla mezzanotte di venerdì 30 agosto. Ildeve completare l’organico (uno o al massimo due i nuovi innesti pare) ma prima deve definire le uscite. E proprio su questo fronte, dopo giorni di stallo, finalmente qualcosa si è mosso. Lascerà ilper vestire la maglia del, Luigiinin Sicilia. Il difensore, nativo di Palermo, è stato uno dei pilastri deldi Toscano che ha perso malamente la B due stagioni fa e l’ha centrata in quella scorsa a suon di record aggiudicandosi anche la Supercoppa di C.