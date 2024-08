Venditti choc pesanti insulti a una ragazza con disabilità durante un suo concerto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Unche si trasforma in un brutto episodio di intolleranza. È accaduto domenica 25 agosto a Barletta,l’esibizione di Antonelloal Castello Svevo. Il cantautore romano, infastidito da alcuni versi provenienti dal pubblico, ha reagito conrivolti a una donna disabile in carrozzina, ignara di ciò che stava accadendo. Doveva essere una serata all’insegna della musica ma ildi Antonelloa Barletta, nel suggestivo Fossato del Castello, ha macchiato l’evento e, almeno agli occhi dei presenti, anche la reputazione del cantautore che ha reagito in modo brusco e volgare a dei versi che arrivavano dal pubblico. Infastidito dalla persona che generava dei mugolii, Antonelloha cominciato a scimmiottarne i versi e a insultarla: “Vieni qua se c’hai il coraggio, strono di mera”.