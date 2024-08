Un cimitero per ricordare anche Fido e Minù

Leggi tutta la notizia su lanazione

TERNI - a Terni, dall'inizio del 2025 sarà possibile custodire la memoria di in un apposito. Dal Comune infatti è scattato il disco verde alla realizzazione sperimentale di un per animali d'affezione. Individuate alcune aree all'interno del camposanto comunale (circa 900 metri quadrati) dove saranno ospitate circa 600 tumulazioni. "Il servizio è riservato agli animali tenuti come compagnia, senza fini produttivi o alimentari", stabilisce il Comune. Cani e gatti, quindi, ma gli animali utilizzati per la pet therapy. Non ci sarà posto invece per esemplari esotici, tipo i rettili. Ma quanto costa dare degna sepoltura ai nostri "amici"? Intanto saranno tumulati a terra dentro apposite cassette di legno; i proprietari potranno apporre nel luogo di sepoltura una piccola lapide con foto e nome del pet defunto.