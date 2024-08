Tempesta di ghiaccio a Rovato | All’improvviso tuoni e grandine l’acqua è arrivata alla portiera in pochi minuti Mai vista una cosa così

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024)(Brescia) – Momenti di paura lungo le strade della Franciacorta e dell’ovest bresciano a causa del maltempo abbattutosi sul territorio. In diverse località, difatti, si sono verificatigamenti che hanno impedito alle auto di circolare. “Poco prima delle otto – spiega Thomas S., volontario di protezione civile – mi stavo trovando a transitare da. Il temporale è scoppiato, segnalato daie ddi dimensioni che non ricordo di avere già visto. Ho dovuto accostare poiché i tombini sono saltati. Ero a, sulla strada per chiari.è diventata alta, fino, tanto che mi è entrata nell’auto. Per fortuna non è accaduto nulla di peggio”