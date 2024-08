Rompe il silenzio | Ho un senso di paura dopo la cancellazione dei concerti di Vienna

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 26 agosto 2024) Taylor Swift si esprimele cancellazioni delEras Tour Taylor Swift ha rotto ill’improvvisadelle sue date adell’Eras ??Tour. I treprogrammati dall’8 al 10 agosto sono stati annullatiche le autorità hanno scoperto un complotto per compiere un attacco terroristico durante uno degli spettacoli. Un sentito messaggio ai fan In un sentito post su Instagram, Taylor ha espresso la sua devastazione per le cancellazioni. “Ladei nostriè stata straziante”, ha scritto. “Il motivo dietro a ciò mi ha riempito di un nuovo livello die di un travolgentedi colpa, sapendo quanti di voi avevano programmato di partecipare.