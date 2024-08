Pistoiese altro pareggio Botta e risposta col Figline

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Al Goffredo del Buffa lapareggia per 1-1 contro ilnella terza amichevole ufficiale dopo la ripresa del lavoro in città. Ancora una volta la squadra arancione ha mostrato a sprazzi un buon calcio e risposto in modo positivo anche sul piano atletico, facendosi preferire nel primo tempo quando in campo è scesa una formazione molto simile a quella che verosimilmente sarà la titolare. Rispetto all’undici visto a Livorno, Giacomarro ha cambiato diversi interpreti, confermando però alcuni big come Bertolo, Tanasa e Cardella. Nella prima frazione laè scesa in campo col piglio giusto, facendosi vedere dalle parti del portiere avversario già nei primi minuti del match. Per vedere la prima rete di giornata bisogna attendere la mezz’ora, quando Larhrib si fa trovare smarcato ai venti metri e con un sinistro rasoterra batte Pagnini.