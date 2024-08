Pavel Durov è giallo sull’arrestato in Francia del fondatore di Telegram

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il mondo della tecnologia è stato scosso dall’arresto didi, una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo., che ha vissuto l’infanzia in Italia, a Torino, è stato fermato all’aeroporto di Le Bourget a Parigi il 24 agosto 2024. Era appena sceso dal suo jet privato. Le accuse a suo carico spaziano dal coinvolgimento in attività criminali all’agevolazione di traffici illeciti tramite la sua app. L’arresto diha suscitato preoccupazioni non solo tra gli utenti, ma anche tra i governi e le autorità di tutto il mondo, aprendo un dibattito acceso sulla gestione dei dati e sulla libertà di parola.è la fogna del web? Non è neppure chiaro se ildisi sia consegnato di sua volontà alle autorità francesi o sia stato colto di sorpresa dagli agenti transalpini che lo hanno fermato.