Nikolov | Lube torno più forte di prima

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un po’ a sorpresa laieri ha annunciato che i due suoi atleti azzurri, Balaso e Bottolo, si aggregheranno al gruppo proprio oggi. Bruciando le tappe. Doveva essere il lunedì di Loeppky, invece lo schiacciatore canadese arriverà probabilmente in serata e solo da domani si unirà ai nuovi compagni. Sarà dunque il lunedì del re-integro di Fabio e Mattia, reduci da una Olimpiade senza neanche la consolatoria medaglia di bronzo. A proposito di re-integri, all’Eurosuole Forum di Civitanova c’è unche sta lavorando sodo per rispettare la tabella di marcia post operazione di ernia discale e che inizia a svolgere le sessioni di allenamento non più in disparte. Lo abbiamo sentito. Alex, anzitutto come sta? "Bene dai, mi sento bene. Stiamo lavorando per tornare come, anzi piùdi".