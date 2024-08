Napoli retroscena Osimhen | super offerta rifiutata da De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024)per Victorda Aurelio De: è questo ildell’ex direttore sportivo Ilha vinto la prima partita della stagione per 3-0 contro il Bologna, grazie ai gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone. Un’ottima prestazione fornita dai ragazzi di Antonio Conte, che questa settimana vedrà la rosa completarsi dopo più di un mese di dubbi e incertezze. Aurelio Deha deciso di accelerare per chiudere al più presto i colpi Lukaku, Gilmour e McTominay. Lukaku sostituirà ovviamente Victor, che ha ricevuto una proposta dall’Al-Ahli, che però è stata. Quel che vorrebbe il centravanti nigeriano è continuare a giocare in Europa, magari in una tra Paris Saint-Germain, Chelsea e Arsenal. Non è semplice trovare un accordo, perché si muovono pochi soldi e questo non sembra il mercato giusto.