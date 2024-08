Mulè Il tema della cittadinanza verrà affrontato ma non è priorità

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 26 agosto 2024) PALERMO (ITALPRESS) – "Forza Italia ha rivendicato il diritto e il dovere di avere delle posizioni precise su uncosì delicato come quelloe dei diritti civili. Ma se sei in una maggioranza di governo, alcuni passi troppo in avanti non sono tollerati dagli altri partiti di coalizione. Quindi, è unchema non è nelle". Lo ha detto il vicepresidenteCamera, Giorgio, in un'intervista all'agenzia Italpress. "Il calendario parlamentare è chiaro: dal 10 settembre saremo impegnati prima con la legge sulla sicurezza, poi con altri decreti legge e poi con la manovra finanziaria, che è la legge delle leggi che determina il futuro prossimo degli italiani", ha aggiunto.