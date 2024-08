Inneggiava alla violenza | il prof Raimo si becca una sanzione disciplinare E fa la vittima

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Christianè stato sanzionato dall’ufficio scolastico regionale del Lazio per violazione del codice etico. Alessore di storia e filosofia in un liceo di Roma, nonché candidato non eletto alle ultime elezioni europee per Avs, è stata comminata una censura, la meno grave delle sanzioni, per violazione del codice etico in relazione ad alcune sue esternazioni suoi social. Dopo la diffusione della notizia, di cui ha dato conto Repubblica, si è levato a sinistra un coro di sdegno per quello che, ha sostenuto il leader di Avs Nicola Fratoianni, sarebbe un tentativo di “zittire il dissenso”. La tesi che si cerca di portare avanti da quelle parti, infatti, è chesarebbe stato punito per aver criticato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.