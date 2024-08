Dove vedere tutte le partite di Sinner agli Us Open 2024 l' ultimo Slam che chiude un anno pazzesco

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Jannikguida la spedizione azzurra a Flushing Meadows, a News York,stper iniziare gli Us. L’italiano, dopo aver archiviato in fretta la querelle doping, è pronto a tornare in campo per ricordare a tutti di essere il numero 1. Oltre a lui, ci saraltri 13 italiani, otto uomini (Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi) e cinque donne (Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan). Le speranze di veder trionfare i colori italiani anche nell’torneo stagionale del Grandesono tante, ora la parola passa al campo.da oggilediUsin streaming Le dirette degli Us, quindi ancheledi, vengono trasmesse sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV.