Cittadella-Pisa Inzaghi | Giocare lì è difficilissimo Cambierò chi stanco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 AGOSTO - Una breve conferenza stampa, tre giorni dopo la partita contro il Palermo e alla vigilia di quella con il, per Filippo. L'allenatore ha risposto ai dubbi della stampa riguardo la sfida del "Tombolato". SULLA PARTITA - “Per fare risultato abisogna ripetere la prestazione fatta contro il Palermo. Dobbiamo fare una grande partita perchélì è. Sono una squadra ostica che conosciamo bene e sappiamo che tipo di gioco fanno. Per noi è una partita importante dove non voglio vedere passi indietro rispetto alla partita di sabato scorso”.SULLA FORMAZIONE - “Cambieremo i giocatori che sono stanchi, non cambieremo dieci giocatori. Non cambierà niente dal punto divista tattico, abbiamo una rosa profonda e tanti giocatori importanti. Farò i cambi necessari e non una rivoluzione.SU LIND - "La condizione e l’assenza di Lind.