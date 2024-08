Chiesa ha detto sì al Barcellona ma il club non ha ancora ha i soldi per tesserare Olmo Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024)scrive del sì diall’offerta del. Sulla stampa spagnola però non c’è traccia della notizia. Anzi, in molti parlano della situazione assurda a. I blaugrana devonoil loro primo acquisto Daniquindi aspetta una mossa adesso dalcatalano che deve fare tutto il possibile per abbassare il monte stipendi e fare spazio ai nuovi giocatori.ha accettato 4 milioni più due di bonus dalDi seguito quanto scrive: Federicodice sì al: il suo agente Fali Ramadani ha fatto sapere alspagnolo che l’esterno azzurro ha accettato l’offerta da 4 milioni di euro netti più due di bonus fino al 2027.