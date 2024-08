Calciomercato Milan rimpianto Abraham | ora cosa fanno Furlani e Moncada?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 26 agosto 2024), l’attaccante della Roma Tammyè ad un passo dal West Ham: cheper! L’affare Tammy-West Ham si farà! Ecco che allora, in casa, ci sono tanti rimpianti, soprattutto dopo che l’attaccante spagnolo Alvaro Morata si è infortunato e momentaneamente è fermo ai box. Sì, perché il centravanti inglese ex Chelsea aveva sempre strizzato l’occhio al Diavolo, così come Fonseca aveva espressamente mostrato la sua volontà di convincere la dirigenza a provare ad affondare il colpo per il 26enne. I rossoneri potevano provare a trovare un accordo con il club giallorosso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Ciò che, però, ha frenato Moncada e Furlani è stata la fragilità dal punto di vista fisico che contraddistingue l’inglese.