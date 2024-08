Antonello Venditti insulta una ragazza disabile durante un concerto a Barletta | il video è imbarazante

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 agosto 2024)si è reso protagonista di una scena imbarazzanteun, nel Fossato del Castello,il quale hato unadi nome Cinzia, che era nel pubblico. Il cantante, infastidito dai versi involontari che faceva questa, l’hata e quando gli è stato fatto notare che si trattava di una persona speciale, non ha fatto un passo indietro, ma ha detto che lo sapeva benissimo e che c’entrava nulla, perché secondo lui era una questione di educazione. Tutto questo mentre gli spettatori, indignati e sconvolti, cercavano di far capire al cantautore la situazione. Poco dopo,ha condiviso un post su Facebook per scusarsi, mettendo una toppa maldestra. Di seguito, ildell’accaduto.