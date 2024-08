Viaggiare con i bimbi Tutti i consigli per partire sicuri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il camper è il mezzo ideale per una vacanza con i propri cari, sia in termini organizzativi che di libertà e divertimento. APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, ha stilato una serie die accorgimenti per chi sta programmando un viaggio con i bambini e vuolein tranquillità. Prima regola pianificare le tappe (o quasi). Importante, quando si parte per un viaggio in famiglia, decidere per tempo gli spostamenti che si vogliono effettuare, bilanciando il tempo trascorso in strada con quello dedicato alle soste e alle escursioni. Se i bambini non sono molto piccoli, può essere divertente coinvolgerli nella pianificazione, spiegando loro come funziona e facendo scegliere un luogo dove vorrebbero fermarsi. Secondo: essere felici con poco. In camper anche i più piccoli si sentiranno come a casa, anche se questo non vuol dire portare con sé più del necessario.