Temptation Island spunta un inedito video delle nuove registrazioni

(Di domenica 25 agosto 2024)un, ecco cosa sta accadendo in Sardegna, in vista dell’inizio della prossima edizione stanno già arrivando le prime segnalazioni. Negli ultimi giorni sull’account ufficiale del reality show di Mediaset é stata presentata la prima coppia composta da Valerio e Diandra. L’edizione invernale potrebbe iniziare dal 10 settembre in prima serata su Canale 5 che vedrà alla conduzione Filippo Bisciglia. Leggi anche Antonella Fiordelisi si sta preparando al debutto nella sua città. Le rivelazioniunsui social Stando a quanto riporta Novella2000, nelle ultime ore un utente su TikTok in vacanza in Sardegna presso la spiaggia dell’Is Morus Relais, ha avvistato diversi nuovi concorrenti della prossima edizione.