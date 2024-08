Roma schianto all’alba | morti e feriti gravi è un dramma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Questa mattina, intorno alle 5, un grave incidente sulla via dei Monti Lepini, la strada che collega Frosinone a Latina, ha provocato la morte di un giovane e il ferimento grave di altre due persone. Lo scontro è avvenuto al Km.14, nel tratto che attraversa Giuliano di, vicino al capoluogo ciociaro. Coinvolte nell’incidente una Peugeot nera, guidata da un 21enne di Frosinone, che viaggiava con un amico di 20 anni, e una Fiat Panda grigia, condotta da un 30enne di Ceprano.Leggi anche: Auto si ribalta nel napoletano, in 4 in una Smart: muore bimba di 8 anni La collisione è stata talmente violenta che la Fiat Panda è stata sbalzata contro lo spartitraffico, rimanendo sospesa con le due ruote posteriori sul guard rail.