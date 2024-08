Pomezia una pistola nel borsello e quasi 5 g di cocaina | guai per un 40enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto– I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato unitaliano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Più nel dettaglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in aiuto a personale del 118 che aveva soccorso l’uomo in via Catullo, a, per una ferita alla testa e aveva notato unanel suo. La perquisizione personale effettuata dai militari giunti sul posto consentiva di rinvenire effettivamente unache non aveva l’autorizzazione a detenere, oltre a5 g die la somma di 155 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dell’uomo ha portato al rinvenimento ed al sequestro di 18 g di hashish e 17 g di marijuana.