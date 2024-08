Paulo Fonseca la difesa parte sempre a rilento | dal derby ‘dei pali’ con la Lazio al 7-1 col PSG

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Un punto in due partite, la sensazione di non aver ancora un’anima definita, uno scollamento tra reparti che è un invito a nozze alle rinze avversarie. Il primo Milan diha costruito poco e raccolto ancora meno. Prima un 2-2 in rimonta allo scadere contro il Torino, poi la sconfitta esterna contro il Parma al ‘Tardini’ in un match caratterizzato da una serie lunghissima di contropiedi avversari. “Difensivamente abbiamo fatto molto, molto male. È impossibile vincere queste partite difendendo così. Abbiamo fatto male come squadra e abbiamo perso molti duelli, eravamoin ritardo, le preventive erano sbagliate”, ha spiegato il tecnico portoghese nel post gara. Nella sua carriera, con la Roma e con il Lille, haimpiegato un po’ di tempo per costruire meccanismi di gioco consolidati.