Paralimpiadi di Parigi 2024 Edoardo Giordan | Sono uno dei top e voglio dimostrarlo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma – Il punto di partenza è un triennio che li ha affermati tra i più forti del mondo, con una collezione di medaglie strepitose, sempre ai vertici dei rispettivi Ranking: per due grandi protagonisti dei Mondiali di Terni 2023, Emanuele Lambertini (oro nel fioretto e argento nella spada) ed(bronzo nella sciabola), entrambi nella categoria A, i Giochi Paralimpici dil’obiettivo della consacrazione da super-campioni. “Lambo” arriva adopo le due esperienze di Rio de Janeiro e Tokyo. L’emiliano delle Fiamme Oro, classe ’99, che prenderà il via nelle prove di fioretto e spada sia individuali – categoria A – che a squadre, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del CIP ha parlato della sua più grande gioia da sportivo: “Il momento più emozionante della mia carriera è la vittoria al Campionato del Mondo di Terni 2023 nel fioretto maschile.