Pallamano femminile A1 Casalgrande Padana | prima uscita stagionale dopo venti giorni lavoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)tre settimane di preparazione, laè attesa oggi dalla: appuntamento al pala Boschetto di Ferrara dove è in programma un quadrangolare con Mezzocorona, Cellini Padova, Ariosto e ovviamente. Si parte alle 9.30 con l’Ariosto che affronterà il Cellini Padova, mentre la formazione ceramica entrerà in scena alle 11.15 sfidando le trentine dellaMezzocorona. Le due perdenti torneranno in campo alle 15.30 nella sfida che assegnerà la terza piazza: le vincenti degli incontri mattinali si confronteranno invece dalle 17.15, nella finalissima che metterà in palio il titolo. Senza dubbio un pregevole “antipasto” dell’ormai imminente campionato, che scatterà sabato 7 settembre: nell’occasione lasarà di scena al palaKeope nel duello casalingo con il Lions Sassari.