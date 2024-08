Netanyahu | determinati a difendere Paese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 agosto 2024) 9.26 "Siamoa fare di tutto peril,per riportare gli abitanti del nord in sicurezza a casa loro e per continuare a sostenere una semplice regola: se qualcuno ci fa del male,noi rispondiamo facendogli del male.Così il premier israelianoal Gabinetto di sicurezza. Sventato un attacco hezbollah al quartier generale del Mossad, dicono fonti di sicurezza. Intanto il Libano riferisce di un morto negli attacchi israeliani nel sud, mentre Hezbollah annuncia che per oggi gli attacchi su Israele sono conclusi.