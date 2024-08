Il parcheggio di via Sacconi infestato da erbacce e rovi | la denuncia di Voci libere per Tarquinia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto- “ Da ieri continuano ad arrivarci diverse segnalazioni relative allo stato di degrado in cui versa ildi via, scelto dall’amministrazione comunale per ospitare le auto dei visitatori che giungeranno in città per il Divino Etrusco. Come evidente dalle tante foto scattate da cittadini e turisti, ilè letteralmenteda. Una pessima figura da parte del Comune agli occhi delle tante persone che accorreranno anei weekend di festa”. Così in una notaper. “ Ci saremmo aspettati, da parte dell’amministrazione Sposetti, una maggiore attenzione verso il decoro di quell’area, in questi giorni diventata il primo biglietto da visita del paese per chi pene da fuori.