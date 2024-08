De Laurentiis non bada a spese altro super-investimento | intesa col Napoli ad un passo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Aurelio Denonpiù a: pronto unper ilvicinissima Ilè tra i protagonisti del calciomercato estivo. Non solo in Italia, ma in tutta Europa. L’arrivo di Antonio Conte ha permesso di chiudere alcune delicate operazioni, nonostante la squadra non giochi le coppe europee. Certo, non bisogna dimenticare che il club deve rispettare i famosi tre parametri elencati dal mister: tra cui ingaggio e costo dell’operazione. Ma Desta facendo di tutto per accontentare il suo allenatore. Dopo aver puntato con decisione su Alessandro Buongiorno, David Neres, tra pochi giorni sbarcherà in Italia anche Romelu Lukaku. E non è tutto. Giovanni Manna è stato a Londra per completare l’affare Big Rom e per provare a strappare dal Manchester United Scott McTominay, finito ai margini delle gerarchie di Ten Hag.