Da Notizie Asvis | Per un reddito energetico più equo ed efficiente

(Di domenica 25 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Vanni Rinaldi della Redazione– Comitato Scientifico presieduto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sito, mercoledì 19 luglio Al via la misura del governo per combattere la povertà energetica: già prenotati tutti i fondi per il Sud, ma l’intervento rischia di rivelarsi iniquo e parcellizzato. Meglio puntare su Cer pubbliche. A luglio di quest’anno è finalmente partito il, una misura attesa da molti per mitigare gli effetti della povertà energetica, che secondo i più recenti dati dell’Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe) a fine 2022 riguardava ben due milioni di famiglie nel nostro Paese. Ilè stato introdotto nel 2023 dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica nel Piano di sviluppo e coesione 2020-2024.