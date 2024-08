Como | ufficiale l’arrivo di Maximo Perrone in prestito dal Manchester City

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilha ufficializzato l’ingaggio di Máximo, che si unirà al club lariano indal. Il centrocampista argentino si unisce al club dopo un’eccellente precampionato con un contratto didi un anno con opzione di prolungamento. Già nel giro della nazionale giovanile Albiceleste,ha giocato con la nazionale Under 16 e, a gennaio 2024, ha preso parte alla Coppa America under 20 in Colombia, mentre la passata stagione ha giocato, sempre in, in Liga al Las Palmas. L’allenatore delCesc Fabregas ha dichiarato: “È emozionante avere un giocatore così versatile come. Le sue recenti prestazioni in precampionato hanno dimostrato il suo gioco di collegamento e la sua creatività a centrocampo“.