Bouih riposo di corsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Yassin, con i 3000 siepi delle olimpiadi di Parigi, ha di fatto chiuso la sua stagione 2024 e le gare che comunque restano prima di fine anno possono intendersi come impegni di contorno. Ieri sera ha disputato il Giro delle Mura di Feltre (Bl), mentre questa mattina sarà di scena alla Ledro Running (Tn), che giunge alla 15ª edizione con diversi nomi importanti al via. "Sì - dicea pochi minuti dalla partenza della gara di Feltre - dopo Parigi ho staccato completamente la spina e sono venuto in montagna ad ossigenarmi un po’ e a riposarmi. Gareggio comunque sempre volentieri e a Ledro lo farò anche per l’amicizia che mi lega da tempo con l’organizzatore.