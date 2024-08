Alex Migliorini riceve una proposta di matrimonio dal fidanzato Manuel

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 25 agosto 2024) Nel 2021Pirelli ha partecipato a Love Island Italia per cercare “la fidanzata”, poi però il ragazzo un anno e mezzo fa ha fatto coming out ed ha rivelato di aver trovato l’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne,(reduce da unfinito con il suo ex marito). “Sono innamorato e molto felice della mia vita adesso, ma comprendo lo stupore delle persone. Sono stupito anche io, non avrei mai immaginato di poter essere così felice e soprattutto finalmente me stesso. Fare i conti con il proprio orientamento però non è lo stesso per tutti e può non essere sempre semplice. Ho sempre saputo di essere gay, ma ammetterlo a me stesso non era facile.Avevo paura di deludere amici e famiglia e mi sentivo quasi sbagliato, così mi sono imposto di vivere una vita che non era la mia. Ho maltrattato il vero me per troppo tempo.