Naufragio Bayesian Procura indaga per omicidio e naufragio colposo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) TERMINI IMERESE (PALERMO) (ITALPRESS) – “Ladi Termini Imerese ha iscritto un fascicolo, allo stato nei confronti di ignoti, ipotizzando il reato diplurimo ma siamo solo in una fase iniziale. Non escludiamo che ci siano sviluppi che potrebbero essere di qualunque tipo”. Così iltore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, nel corso della conferenza stampa suldel maxi yacht, affondato nelle acque di porticello nella notte del 19 agosto scorso. “Quando e se passeremo il fascicolo dal registro ignoti a quello noti non dipende esclusivamente dal recupero del veliero: ci sono una serie di valutazioni da fare, ma potrebbe essere iscritto qualcuno anche prima del recupero stesso”, ha aggiunto. “La tragedia è gravissima.