Il giorno dell’orrore Fra storia e ricordi | Fu gettato fra i rovi Così Antonio si salvò

(Di sabato 24 agosto 2024) La fitta vegetazione, non tagliata quell’estate, offriva riparo a uomini e donne. Il 23 agosto 1944 – quando, alcuni reparti dell’esercito nazista massacrarono indiscriminatamente nel Padule di Fucecchio, con metodi da guerra e di artiglieria pesante, 174 civili –Cavallini sia 16 mesi anche per questo. Il piccolo futra i pruni. Lui non sa chi l’ha salvato, se è stato un italiano o un tedesco. Durante un processo a Parma un testimone oculare da lontano vide che questo bambino fu buttato letteralmente via. Adessovive con questo dubbio, come se il tempo fosse sospeso, non sa come è andata. Sa solo che è sopravvissuto ma non sa a chi deve la sua vita, perché nessuno ha mai rivendicato questo gesto. Una sorte che non toccò a tutti. I tedeschi trucidarono anziani e anche neonati. L’operazione iniziò all’alba e si attenuò prima dell’ora di pranzo.