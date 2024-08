Formula 1 Norris in pole in Olanda

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 agosto 2024) 16.15 Landoconquista laposition del Gp d'. Il britannico della Mc Laren gira in 1'09"673, infliggendo 356millesimi a Max Verstappen,che in classifica generale lo precede di 78 punti. In seconda fila Piastri (McLaren) e Russell (Mercedes), in terza Perez con l'altra Red Bull e Charles Leclerc con la Ferrari, mentre l'altra rossa di Carlos Sainz esce clamorosamente in Q2 e partirĂ dalla sesta fila, affiancata dal Lewis Hamilton. Terze libere sospese per l'incidente a Sargeant (Williams), illeso.